Jarosław Jakimowicz się odgraża: "Nic mnie nie powstrzyma"

Co na to Jakimowicz? W rozmowie z "Plejadą" powiedział: - Konto zostało zablokowane za moje wpisy na temat wojny w Ukrainie i stanowisko na temat tego, jak zachowują się polscy politycy, szczególnie ci z opozycji, którzy są zdrajcami i potrafią nakłaniać Unię Europejską do większych kar wobec Polski niż wywołać jakiekolwiek konsekwencje, mówię tu o panu Tusku, jakie powinien ponieść Putin od tejże właśnie Unii Europejskiej. Tusk jest odpowiedzialny za to. Wybudował pozycję Putina i dał mu tę siłę. Ja to obnażam. Dostałem informację o zablokowaniu i napisałem zażalenie.