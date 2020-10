Jarosław Jakimowicz zablokowany na Facebooku: "Wrócę 100 razy mocniejszy"

Wydarzenia ostatnich dni doprowadziły do ogromnego poruszenia wśród Polaków. Od czwartku w całym kraju trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego . To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Do sprzeciwu przeciwko zmianom w legislacji dołączają kolejne gwiazdy, które nigdy nie kryły negatywnego stosunku do rządu. Ale nie tylko zwolennicy "dobrej zmiany" są krytycznie nastawieni do wyroku TK. Przykładem jest Jarosław Jakimowicz, ulubieniec stacji TVP Info. Aktor zawsze stawał po prawej stronie sporu politycznego, ale tym razem dał symboliczny wyraz poparcia dla ludzi kojarzonych z drugą stroną barykady.