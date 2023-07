"Nie wejdzie już do TVP". Jarosław Jakimowicz stracił wejściówkę, uprzedzono ochronę

Ten ujawnił, że w związku z decyzją TAI, wejściówka Jakimowicza do TVP została zablokowana, a ochrona poinformowana, by nie wpuszczać go do placówek telewizji w całym kraju. Jak podsumowuje krótko Krysiak: "Jarosław Jakimowicz nie wejdzie już do TVP".