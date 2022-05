Jarosław Jakimowicz zerwał z budynku tęczową flagę. "Podskakiwałem jak głupi zając"

Jarosław Jakimowicz jest zaciekłym przeciwnikiem osób innych ras, narodowości oraz orientacji seksualnych. Swoje rasistowskie, ksenofobiczne i homofobiczne poglądy głosi zarówno w mediach społecznościowych, jak i publicznych. Do furii doprowadzają go nawet symbole, co udowodnił swoją najnowszą aktywnością na Instagramie.