Jarosław Jakimowicz znalazł dla siebie nowe miejsce. Fani podążą za nim?

Jeszcze niedawno Jarosław Jakimowicz był bardzo aktywny na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Teraz posiada dostęp tylko do jednego ze wspomnianych mediów społecznościowych. Jego pozostałe konta zostały zablokowane. Nie są znane dokładne powody nałożenia tymczasowej kary na aktora, ale nieraz dosadnie atakował on krytycznie nastawionych do niego internautów.