Jarosław Kuźniar pokazał zdjęcie ze szpitala. Internauci życzą zdrowia

"Z całego długiego dnia w szpitalu zapamiętam najbardziej 2h bez ruchu w tubie rezonansu magnetycznego z powtarzanym komunikatem 'nie oddychać'. Po 42 latach wreszcie jest czas na przegląd przed nowym zawodowym życiem, bo planuję dla Was sporo. Nie lekceważcie żadnych sygnałów" - napisał Jarosław Kuźniar na Twitterze, błyskawicznie wywołując reakcje przejętych jego losem użytkowników. Posypały się życzenia powrotu do zdrowia, ale i pytania, co dolega byłej gwieździe "Dzień dobry TVN".