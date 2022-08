Miny pasażerów? Bezcenne. Aktor wyręczył stewardessę

Jason Momoa urodził się w Honolulu na Hawajach, ale od szóstego miesiąca życia mieszkał w Norwalk w stanie Iowa. Na ojczystą wyspę wrócił dopiero po skończeniu szkoły średniej, by studiować na tamtejszym uniwersytecie. Przy okazji wziął udział w castingu do "Słonecznego patrolu" ("Baywatch: Hawaii"), co okazało się przełomowym wydarzeniem w jego życiu.