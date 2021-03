Jason Sudeikis nie rozpacza po rozstaniu. Zdradziły go zdjęcia w sieci

Wszystko wskazuje na to, że Jason Sudeikis znów jest zakochany. I choć internauci żartowali po gali Złotych Globów, że wygląda na "bardzo rozwiedzionego", to mogą się mocno mylić. Wszystko wskazuje na to, że w jego życiu jest już ktoś wyjątkowy.

Jason Sudeikis Źródło: Instagram.com