Jednodniowa kwarantanna? Decyzja sanepidu szokuje

Jednodniowa kwarantanna? "Człowiek Warga" opublikował szokujący post

"Od 2 tygodni nie puszczamy Tymona do szkoły, bo sami mieliśmy podejrzenie Covid (testy wyszły negatywne) plus nauczycielka w szkole Tymona się zaraziła. Dzisiaj dostaję info z Librusa, że jakiś dzieciak u niego w klasie też ma stwierdzoną Koronkę. Co napisała szkoła? Że klasa zostaje zawieszona w ramach kwarantanny...DO JUTRA. I to jest niby decyzja sanepidu" czytamy w poście Macieja Dąbrowskiego.