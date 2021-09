"Jednogłośna" Natalia Kukulska. Wokalistka zrobiła fanom prawdziwą niespodziankę

Piosenką promującą muzyczną niespodziankę jest tytułowa "Jednogłośna". Utwór opowiada o drodze, która prowadzi do zaprzyjaźnienia się z samym sobą, poznania swojej "topografii" wad i zalet. Poznanie prawdy o sobie pomaga stać się jednogłośnym, czyli pewnym swojej wartości, samoistnym, mówiącym własnym głosem. Pogodzenie się ze swoimi słabościami i akceptacja ich daje nam siłę do bycia sobą. Wtedy okazuje się, że niewiele nas dzieli i różni. Każdy ma swoje słabości, które przykrywa różnymi maskami i postawami wobec świata i innych. Choć żyjemy w innych światach wiele nas łączy. Pretekstem do zespolenia jest również muzyka, która jest językiem emocji, zrozumiałym dla wszystkich.