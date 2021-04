Nie była gotowa na śmierć ojca. Jest jedyną córką księcia Filipa

Obejrzyj: Procedury na wypadek śmierci księcia Filipa

"Mój ojciec był moim nauczycielem, zwolennikiem i krytykiem, ale to, co przede wszystkim chciałam naśladować, to przykład dobrze przeżywanego życia i dobrowolnej służby. Jego zdolność do traktowania każdej osoby jako jednostki na własnych prawach z własnymi umiejętnościami pochodzi ze wszystkich organizacji, z którymi był związany" – napisała księżniczka.