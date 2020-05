Jedyne takie juwenalia w Polsce - Kortowiada online!

Już dziś, kilka minut przed 20:00, rozpocznie się pierwsze wydarzenie online. Początek Kortowiady to zawsze parada i przekazanie władzy i… tak będzie i tym razem! W innych warunkach, okolicznościach i miejscach niż te, do których przyzwyczajeni są uczestnicy, bardziej symboliczne, ale będą miały miejsce. Tym razem zamiast obserwować przekazanie władzy, zarówno do miasta, jak i do Kortowa oglądać będzie można na ekranie telefonu lub komputera, podobnie w przypadku parady – jej klimat będzie jednak wyraźnie odczuwalny, o co zadba jeden z jej stałych bywalców – DJ Omen! Organizatorzy zbliżą nas także do Zielonego Uniwersytetu…