Jedyny festiwalowy koncert Maty tego lata. Tylko na Sun Festival

Mata przyzwyczaił fanów do tego, że gra mało koncertów, jednak jeżeli już dochodzi do występu, to jest to coś specjalnego. Tak jest i tym razem, bo właśnie ogłoszono występ Młodego Matczaka na jednym z największych festiwali tego lata. Mata pojawi się 30 lipca 2022 na Sun Festivalu w Kołobrzegu!