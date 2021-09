Jeff Bridges walczył z rakiem i COVID-19. Jak wygląda teraz?

Niesamowite jest w tym wszystkim to, że Bridges w trakcie leczenia znalazł też czas, by pracować nad serialem "The Old Man". W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia, które najprawdopodobniej pochodzą z planu tej produkcji. Aktor wygląda na nich naprawdę dobrze – nie widać po nim w ogóle tego, że ma za sobą ciężkie czasy. Bridges zdaje się być niemal niezniszczalny. I widać, że nie stracił nic z uroku "The Dude'a".