Jego kryzys nie dotknął. Ma 25 lat, a zarabia kokosy

"Super Express" wyliczył, że 25-letni Maciej Musiał "wzbogacił się o 800 tys. zł". Ponad połowa tej kwoty, ok. 450 tys. zł, jak szacuje tabloid, to honoraria za udział w reklamach komercyjnych. Musiał promuje m.in. popularną firmę odzieżową, markę piwa czy sieć sklepów osiedlowych. Wizerunek młodego aktora jest wysoko wyceniany w branży reklamowej.

Maciej Musiał występuje też w programie "The Voice of Poland", za co inkasuje ok. 50 tys. zł. Już niebawem będzie go można też zobaczyć w najnowszej ekranizacji "Chłopów" w reżyserii Doroty Kobieli. Zdaniem "Super Expressu" za udział w filmie i nagraniu powieści "Lalka" w formie audiobooka aktor zarobił 300 tys. zł.