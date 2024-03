Jego twarz znał każdy. Jak dziś wygląda chłopiec z opakowania Kinder Czekolady?

Zdjęcie Farnetiego zdobiło opakowanie czekoladek Kinder od 2005 do 2019 roku. Nazwisko mężczyzny, który przez lat 14 lat był "twarzą" słodyczy, nie zawsze była jednak znana. Kilka lat temu w mediach sporo mówiło się o tożsamości dziecka znanego z pudełka czekoladowych łakoci. Początkowo myślano, że znana niemal na całym świecie twarz należy do Brytyjczyka, niejakiego Josha Batesona. W końcu włoski "Vanity Fair" ustalił jednak, że w rzeczywistości słodycze reklamował pochodzący z Bolonii Matteo Farneti - co potwierdziła również produkująca słodycze firma Ferrero.