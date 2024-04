Jej hit "99 Luftballons" nucili cały świat. Jak dziś wygląda Nena?

Jej przebój nucił cały świat. Jak dziś wygląda Nena?

Nena, a właściwie Gabrielle Susanne Kerner, pierwsze kroki na scenie stawiała wraz z niemiecką grupą The Stripes. Zespół rozpadł się po zaledwie kilku latach i wydał tylko jeden album. To właśnie on sprawił jednak, że talent Neny został dostrzeżony przez osoby z branży. Wytwórnia CBS zaproponowała wokalistce kontrakt, pod warunkiem że ta przeprowadzi się do Berlina i zacznie tworzyć w języku niemieckim. Ostatecznie artystka wraz z poznanym w zespole The Stripes partnerem Rolfem Brendelem przeniosła się do Berlina Zachodniego. Na miejscu wraz z ówczesnym ukochanym oraz kilkoma innymi muzykami założyła zespół o nazwie Nena.