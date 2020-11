Jej przyjaciel został zamordowany. Od lat nie wiadomo, jak zginął

Refren "więc gdybyś innym ptakiem był\ gdybyś w słońcach gniazda wił\ to jeszcze nic - naprawdę jeszcze nic\ by w słońcach gniazda wić, by innym ptakiem być" w 1977 r. śpiewała cała Polska. Grażyna Łobaszewska wystąpiła z piosenką "Gdybyś" na Opolu i ku zaskoczeniu wielu nie wygrała.