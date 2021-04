Jennifer Aniston adoptuje dziecko? Menadżer aktorki komentuje plotki

Aniston wielokrotnie odnosiła się do ciągłych spekulacji na temat swojej ciąży i masy pytań o to, kiedy i czy będzie miała dzieci. W 2017 r. powiedziała w rozmowie z "Glamour", że fotografowie zrobią jej zdjęcie, po czym "stworzą tę historię" na temat domniemanej ciąży aktorki. - Moja ciała to moja sprawa. Nikogo więcej nie powinno interesować, czy jestem w ciąży i czy planuje mieć dzieci - wyznała wówczas gwiazda "Przyjaciół".