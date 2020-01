Jennifer Aniston zdradziła swój sekret z gali SAG!

Jennifer Aniston była najjaśniejszą gwiazdą gali rozdania nagród SAG. Dosłownie i w przenośni!

Jennifer Aniston otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym za swoją rolę Alex Levy w serialu "The Morning show". Oklaskiwał ją i gratulował także jej były mąż Brad Pitt, co odbiło się od razu głośnym echem we wszystkich mediach. Ostatnie zwycięstwo na tej gali świętowała 24 lata temu za niesamowitą rolę Rachel w serialu "Przyjaciele".