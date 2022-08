Jennifer Garner nie przyszła na ślub Bena Afflecka i Jennifer Lopez. W tym czasie miała lepsze zajęcie

Portal TMZ donosi, że Jennifer Garner nie pojawiła się na ślubie ojca swoich dzieci, który odbył się w Georgii. Fotoreporterzy przyłapali w tym samym czasie aktorkę w jednym ze sklepów, gdzie była ze swoim ojcem i chłopakiem. Serwis relacjonuje, że podczas wizyty w sklepie Garner była w rewelacyjnym humorze i z chęcią pozowała do zdjęć z fanami, którzy ją o to poprosili. Możemy też przeczytać, że aktorka była zaproszona na ślub swojego ex, postanowiła jednak nie skorzystać z tego zaproszenia.