Młodziutka Jennifer Lopez na castingu. Zobaczcie archiwalne wideo

Widać to dokładnie na jednym z archiwalnych nagrań, które pojawiło się ostatnio w sieci. To fragmenty castingu do serialu komediowego „In Living Color”, w którym brała udział młodziutka przyszła gwiazda.. Już na nagraniu widać, jak wysportowana była już u progu swojej kariery i ile pasji i wysiłku wkładała w taniec. To oczywiście nie wszystko. W materiale znajduje się też fragment wokalnego popisu w którym Lopez z burzą Loków na głowie pokazała całą paletę możliwości.