Jennifer Lopez kusi w bieliźnie. Aż trudno uwierzyć, że ma 53 lata

Jennifer dla wielu kobiet na całym świecie jest prawdziwą inspiracją, że nawet po 50. roku życia można wyglądać absolutnie świetnie. Wykonawczyni hitów "Waiting for Tonight" i "Jenny from the Block" nie wstydzi się pokazywać swojego ciała, którego z pewnością mogłaby jej pozazdrościć niejedna 20-latka. Przykładem na brak kompleksów ze strony Lopez może być chociażby jej niedawna rola w filmie "Ślicznotki", gdzie zagrała pracownicę klubu nocnego i w którym występowała w wyjątkowo kusych strojach.