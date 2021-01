Jennifer Lopez odpowiada na oskarżenia o używanie botoksu

Jennifer Lopez to nie tylko piosenkarka, lecz także bizneswoman. Prowadzi własną markę kosmetyczną JLO Beauty, która wystartowała z początkiem stycznia. Gwiazda, która słynie ze swojego młodzieńczego wyglądu, jest świetną reklamą swoich produktów. Nic dziwnego, że na jej profilu instagramowym, gdzie obserwuje ją prawie 140 mln osób, postanowiła zareklamować maseczkę.

Gwiazda nie zostawiła tego komentarza bez odpowiedzi. "Lol, powtarzałam już 500 mln razy… nigdy nie stosowałam botoksu ani innych zastrzyków, ani operacji. Tak tylko mówię, kup sobie produkt JLO BEAUTY i poczuj się pięknie we własnej skórze. I kolejny sekret urody JLo: spróbuj spędzać więcej czasu na byciu pozytywnym, dobrym i pomocnym. Nie marnuj go na ciągnięciu innych w dół, to też sprawi, że będziesz młody i piękny".