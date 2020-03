Jennifer Lopez pogrążona w żałobie. W szpitalu zmarła jej wielka miłość

Zaczęli spotykać się w 1984 r. Ona miała 15, on 16 lat. Para rozstała się dopiero w połowie lat 90.

To właśnie wtedy jej kariera nabrała rozpędu. W 1997 r. Lopez zagrała tytułową rolę w "Selenie" i nic nie miało być już takie samo.

- To mój przyjaciel i zna mnie lepiej niż ktokolwiek inny - przytacza jej słowa Daily Mail. - Mam wiele wspomnień związanych z Davidem, 9 lat to jak wieczność. Dorastaliśmy razem, bo miałam niespełna 16 lat. Ciągle mieszka w sąsiedztwie na Bronksie, gdzie dorastaliśmy i gdzie mieszka moja babcia. Widuję go, kiedy ją odwiedzam. Kiedy na siebie wpadamy, zawsze później się zdzwaniamy - mówiła w 2004 r. J.Lo.