Jennifer Lopez. Tak wygląda naprawdę. Zero filtra, zero makijażu

Mikroskopijne czerwone bikini i zwiewny szlafrok z inicjałami, do tego charakterystyczne duże kolczyki - to stylizacja Jennifer Lopez na plażę. Dodajcie do tego roztrzepane fale i mamy gotowy przepis na świetny letni look. Jednak to, co zwykłe intagramowe gwiazdy przepuściłyby przez dziesiątki filtrów, Lopez wypuszcza śmiało w świat. Nie dziwimy się!