Jennifer Lopez wciąż zachwyca. Trudno oderwać wzrok od jej nagiego ciała

Jennifer Lopez to wciąż niekwestionowana ikona w świecie gwiazd. Pracując na najwyższych obrotach spełnia się wokalnie i aktorsko. Aktywny tryb życia pozwala jej utrzymać dobrą formę, jednak wydaje się, że określenie to niezupełnie tu pasuje, bo nie oddaje chyba nawet w połowie tego, jak dobrze JLo wygląda w wieku 51 lat.

I choć część kobiet wydaje się być przybita faktem przekroczenia magicznej bariery 50 lat, Jennifer Lopez zupełnie tego nie okazuje. Wydaje się nawet, że zdecydowanie nie należy do tego grona osób. Co więcej - wygląda na to, że ona zupełnie nie przywiązuje do wieku uwagi.