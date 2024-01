Jennifer Lopez zachwyca stylem i urodą. Ujawniła, jak o siebie dba. "Nigdy nie miałam botoksu"

Jennifer Lopez to jedna z tych kobiet, które potrafią błyszczeć zarówno w eleganckiej sukni na czerwonym dywanie, jak i w codziennej, zwyczajnej stylizacji w drodze na siłownię czy zakupy. Ba, styl latynoskiej piosenkarki ewoluuje, a gwiazda dostosowuje się do obowiązujących trendów z każdym rokiem, co tylko potwierdza jej status jako ikony mody.