Jennifer Lopez zaliczyła wpadkę na scenie. Śpiewała z dziurą na pupie

Od 7 czerwca amerykańscy fani J.Lo mogą ją podziwiać na koncertach w ramach trasy koncertowej "It's My Party: The Live Celebration". To pierwsze takie wydarzenie od lat, które zakłada występy na żywo w 24 miastach USA. Ostatniego dnia czerwca Lopez wystąpiła w Chicago, gdzie doszło do wspomnianej wpadki.