Jennifer Lopez zdradza rodzinną tajemnicę. Jej siostrzenica zmieniła płeć

Lopez jest znana również z tego, że bardzo często wspiera grupy społeczne, które na co dzień zmagają się z dyskryminacją jak m.in. społeczności LGBT na całym świecie. W ostatnich dniach Jennifer Lopez zdecydowała się ujawnić rodzinny sekret. Zrobiła to jednak w słusznej sprawie.

Gwiazda zaprezentowała fragment filmu "Draw With Me" opowiadającego historię nastolatka, który w głębi duszy przeżywa konflikt osobowości - urodził się jako kobieta uwięziona w ciele mężczyzny i marzy o korekcie płci. Jak się okazuje, chłopiec o imieniu Brendon urodził się w 2001 r. jako Rebecca i jest dzieckiem starszej siostry wokalistki - Leslie Lopez. Członek rodziny Jennifer Lopez wyznaje również, że ze względu na problemy z tożsamością płciową, w przeszłości zdecydował się na próbę samobójczą.

- Film może mieć ogromny wpływ na tych nas, którzy go oglądają i doświadczają tego, przez co przechodzi Brendon i jego rodzina w czasie akceptacji i zmiany. To historia, która jest mi bardzo bliska, ponieważ jest to sprawa rodzinna. Chodzi o zaakceptowanie zmian i wyzwań z miłością. Kiedy to robimy, wszystko jest możliwe. Jest dla mnie ważna dlatego, że Brendon jest dzieckiem mojej siostry - powiedziała Lopez.