Jennifer Lopez zmieniła nazwisko. Potwierdza ślub i zdradza szczegóły

"Zrobiliśmy to. Miłość jest piękna. Miłość jest dobra. I okazuje się, że miłość jest cierpliwa. Czekała 20 lat" - napisała Jennifer. Całe wydarzenie wyglądało jak scena z komedii romantycznej. Lopez opisała, że z dnia na dzień polecieli do Las Vegas, by wziąć ślub. Stanęli w kolejce razem z innymi zakochanymi. Pisze, że za nimi na ślub czekała para mężczyzn, a przed nimi rodzice, którzy zdecydowali się na oficjalne zawarcie małżeństwa w drugie urodziny swojej córki.