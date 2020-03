Jeremy Renner walczy o obniżenie alimentów. Przez koronawirusa jest bezrobotny

Jeremy Renner był dwukrotnie nominowany do Oscara, występował w filmach Marvela jako Hawkeye ("Avengers: Koniec gry" to najbardziej dochodowy film wszech czasów), "Dziedzictwie Bourne'a", w serii "Mission: Impossible" i wielu innych kinowych przebojach. Teraz narzeka jednak, że zastój w pracy mocno nadwyręży jego finanse i szuka oszczędności w obniżeniu alimentów na córkę.

Jak dowiedział się portal TMZ, Renner złożył do sądu pismo w tej sprawie. Aktor płacił dotychczas 30 tys. dol. (ok. 126 tys. zł) miesięcznie na utrzymanie córki. W dokumentach nie określa, o ile chciałby obniżyć alimenty. Ale zasugerował "rozsądną kwotę 11 tys. dol. miesięcznie" (ok. 47 tys. zł.), która jego zdaniem wystarczy na opłacenie mieszkania, jedzenia, ubrań itd. małej Avy.