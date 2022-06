Jerry Cantrell zagra w Polsce. Pandemia koronawirusa okazała się dla niego łaskawa

Raczej nie nostalgię. To brzmi dla mnie nieco depresyjnie, ale zgadzam się z całą resztą. Od samego początku pisania piosenek, potem nagrywania demówek, był to dość luźny plan. Szedłem tam, gdzie niosła muzyka. Jedyną rzeczą, którą wiedziałem to, że chcę to nagrać i nie potrzebowałem wiedzieć nic więcej. Jak zaczynasz ten proces, to kończysz go z płytą i jeśli chcesz ją ukończyć, to musisz mocno w to wejść. Jestem bardzo z tego dumny, jak z każdej mojej płyty. Ta płyta brzmi mocno. Byli przy mnie świetni ludzie, którzy pomogli mi stworzyć ten album.