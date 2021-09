Jerry Messing zagrał w kultowym serialu. Dziś jest częściowo sparaliżowany po Covid-19

Były aktor trafił na oddział intensywnej terapii w sierpniu tego roku z powodu Covid-19. Od razu podłączono go pod respirator. Po miesiącu Messing wyszedł ze szpitala. Wyznał, że dziś oddycha normalnie i nie ma gorączki ani kaszlu. Lekarze powiedzieli mu jednak, że czeka go długi powrót do zdrowia. Mimo problemów Messing stara się zachować optymizm.