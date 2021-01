Jerry Stiller zostawił w spadku miliony. Nie wszystkie zostały w rodzinie

Jak donosi "New York Post", fortuna Stillera opiewała na kwotę co najmniej 5 mln dol. (prawie 19 mln zł). Większa część majątku przypadła najbliższym krewnym, w tym dzieciom: Benowi i Amy (również jest aktorką i zajmuje się stand-upem), wnukom, siostrze i jej dzieciom. Testament spisany 10 lat przed śmiercią wyraźnie wskazywał też innych beneficjentów.

Zagraniczne gwiazdy się zaszczepiły. Nie miały wątpliwości

Jerry Stiller zapisał 25 tys. dol. (93 tys. zł) swojej nowojorskiej uczelni - Syracuse University. Kolejne 10 tys. dol. trafiło do organizacji charytatywnej The Actors Fund of America. Na liście beneficjentów znalazły się też inne organizacje non-profit i fundusze, zajmujące się m.in. niesieniem pomocy zdolnej młodzieży.