Jerzy Bralczyk komentuje słowa Donalda Tuska: "Wysoce niestosowne"

Donald Tusk gościł we wtorek we Wrocławiu, by promować książkę "Szczerze". Kiedy został zapytany o polexit, udzielił zaskakującego komentarza, który poruszył internautów. Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk skomentował słynny już "wypierpol".

Donald Tusk użył mocnego słowa na wyjście Polski z UE (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Donald Tusk pojawił się 17 grudnia we Wrocławiu w związku z promocją swojej książki. Pytania zadawane byłemu premierowi zahaczały o sytuację polityczną, ale i o nasze miejsce na mapie świata. Kiedy dziennikarka "Gazety Wyborczej" zapytała o możliwy polexit, Donald Tusk wyznał, że wyjście z Unii Europejskiej mogłoby oznaczać naszą przegraną.

- Ktoś powiedział "kochani, tu żaden polexit nam nie grozi, tylko wypierpol" - odpowiedział na pytanie dziennikarki.

Przypomnijmy, że polityk zacytował irańskiego artystę żydowskiego pochodzenia Ahmeda Goldsteina. "Wypierpol" to słowo, którego słynny rysownik użył w 2016 r. na Twitterze. Donald Tusk stwierdził, że ów słowo najlepiej obrazuje, czym potencjalnie byłoby dla nas opuszczenie Unii Europejskiej. Co na ten temat ma do powiedzenia prof. Jerzy Bralczyk?

- Uważam to za wysoce niestosowne. Owszem, na używanie takich słów mogą sobie pozwolić użytkownicy mediów społecznościowych, ale nie mężowie stanu. Politykowi po prostu nie wypada. Ma to wydźwięk bardzo niesympatyczny - mówi profesor.

W jego ocenie polexit jest "zlepkiem" słów, mimo to można używać zwrotu w merytorycznych dyskusjach politycznych.

- Słowo polexit jest sformułowaniem poprawnym, choć jest słowem powstałym z dwóch innych. Oprócz brexitu kilkukrotnie było używane słowo na wyjście Grecji z Unii - grexit. Możemy go używać z powodzeniem - zauważył prof. Bralczyk.