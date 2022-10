Jerzy Połomski mógł żyć w luksusach. Wolał wrócić do Polski

Andrzej Winnicki, pianista jazzowy, który koncertował z Połomskim w USA, powiedział w rozmowie z tabloidem: - Mógł bardzo dobrze zarabiać. Pamiętam, jak na początku lat 80. z Jurkiem graliśmy w sumie kilka miesięcy. W większości były to występy w eleganckich salach koncertowych, a nie w klubach polonijnych […]. Połomski nigdy nie myślał o zrobieniu kariery w Stanach, jestem pewny, że mu to nawet do głowy nie przyszło... Jego kilkuletni pobyt był związany wyłącznie z tym, że w Polsce był stan wojenny. Po jego zakończeniu natychmiast wrócił do kraju.