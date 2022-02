Jerzy Zelnik boi się o Polskę. "Powinniśmy mieć potężną armię"

- Nadzieja umiera ostatnia i wszyscy chcemy wierzyć, że to się szybko skończy, nie zwalnia nas to jednak od przygotowań do wojny – powiedział wybitny aktor. - Powinien być u nas najlepszy sprzęt, bo boję się jednak, że Polska może stać się terenem wojny, jak to bywało w przeszłości i Polska znów będzie spotkaniem Wschodu z Zachodem, kiedy walcząc ze sobą, niszczyli nasz kraj – dodał Zelnik.