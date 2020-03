Jerzy Zelnik o katastrofie smoleńskiej. "Trzeba inaczej złożyć hołd"

W tym roku przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej i 80. zbrodni katyńskiej. Rząd zapowiedział wysłanie delegacji do Rosji, ale na polskich ulicach nie będzie można zorganizować uroczystych obchodów. Jerzy Zelnik uważa, że w dobie pandemii koronawirusa trzeba znaleźć inny sposób na uczczenie pamięci ofiar i oddanie im hołdu. W rozmowie z "Super Expressem" dał jasno do zrozumienia, że 10 kwietnia nie zamierza wychodzić na ulice.

- W jednym momencie zginęło 96 przedstawicieli polskiej elity, co jest niewyobrażalną stratą dla nas wszystkich. Mimo upływu czasu to wciąż bolesne i trudne do odbudowania – uważa Zelnik.