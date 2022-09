Jesienne ramówki największych stacji. Na ekranach wieje nudą

Nie da się ukryć, że w jesiennej ramówce największych stacji TV wieje nudą. Nowości jest jak na lekarstwo, królują za to odgrzewane formaty. To brak inwencji, odwagi czy zwykła ostrożność w niepewnych czasach? Jakkolwiek by nie było, faktem jest, że stacje postanowiły po raz kolejny zaserwować widzom to, co ci dobrze już znają. I tak TVP postawiło na kolejne odsłony programów "Rolnik szuka żony", "The Voice of Poland" czy serialu "Wojenne dziewczyny". TVN "szarpnął" się na jedną nowość, serial "Herkules", choć zdecydowanie więcej uwagi przykuł debiut Małgorzaty Rozenek-Majdan w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Na tle wymienionych stacji na lidera pod względem nowości wyrasta Polsat, który wprowadził do ramówki "aż" dwie nowości: "Doda. 12 kroków do miłości" a także "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej".

