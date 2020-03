Jesper Jenser: Oto kolejny artysta, który dołącza do Orchestonu

Jesper Jenset - artysta, który okazał się wyjątkowym muzycznym odkryciem ostatniego czasu, dołącza do projektu Orcheston.

W trakcie koncertu wykona symfoniczne aranżacje swoich największych przebojów, w tym "One Last Time” u boku Gromeego i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Na scenie ICE Kraków, 18 marca wystąpią również: Edyta Górniak, Beata Kozidrak, Lukas Meijer czy Kasia Dereń.

Norweski artysta w Polsce znany jest przede wszystkim ze współpracy z Gromeem i hitu "One Last Time”. Kawałek ten należał do jednych z najchętniej słuchanych w sieci i nadawanych przez stacje radiowe w Polsce w 2018 r. W zestawieniu top 100 opublikowanym przez ZPAV znalazł się na trzynastym miejscu.