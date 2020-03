Jesper Jenset - nowy Justin Bieber dołącza do Orchestonu!

Jesper Jenset - artysta, który okazał się wyjątkowym muzycznym odkryciem ostatniego czasu, dołącza do projektu Orcheston. W trakcie koncertu wykona symfoniczne aranżacje swoich największych przebojów, w tym "One Last Time" u boku Gromeego i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Na scenie ICE Kraków, 18 marca wystąpią również: Edyta Górniak, Beata Kozidrak, Lukas Meijer czy Kasia Dereń.

(Materiały prasowe)

Norweski artysta w Polsce znany jest przede wszystkim ze współpracy z Gromeem i hitu "One Last Time". Kawałek ten należał do jednych z najchętniej słuchanych w sieci i nadawanych przez stacje radiowe w Polsce w 2018 roku. W zestawieniu top 100 opublikowanym przez ZPAV znalazł się na trzynastym miejscu. Podczas Orchestonu usłyszymy ten utwór w wersji symfonicznej. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej przygotowuje już aranżację, która z pewnością będzie kolejną ciekawą propozycją połączenia gatunków. Norweski artysta ma zaledwie 22 lata, ale już przekroczył próg 100 milionów odtworzeń na platformie Spotify. Niezwykle utalentowany wokalista skradł serca także Norwegów, gdzie nieustannie słychać go w każdej rozgłośni radiowej.

- Jesper Jenset to fantastyczny młody człowiek, zdolny, z wielką chęcią pracy z muzyką. Cieszę się, że udało mi się z nim coś zrobić. Planujemy kilka występów razem, więc publiczność będzie miała okazję przekonać się, że to naprawdę duży talent - podkreśla Gromee w rozmowie z radiem Eska.

Media okrzyknęły Jespera Jenseta nowym Justinem Bieberem i trzeba przyznać, że jego fanklub rośnie z dnia na dzień. Jesper pracuje nad kolejnymi utworami i zapowiedział kolejną współpracę z Gromeem, co można potraktować jako zapowiedź nowego gorącego hitu. A lato zbliża się wielkimi krokami!

Na scenie Orchestonu usłyszymy historię muzyki elektronicznej począwszy od lat 70. poprzez największe hity Depeche Mode, Daft Punk czy Tiësto aż do najbardziej współczesnych przebojów.

18 marca usłyszymy również Edytę Górniak, Beatę Kozidrak, Reni Jusis, Lukasa Meijera, Sarę Chmiel-Gromalę, Kasię Dereń i Nicka Sincklera. To będzie prawdziwa muzyczna uczta w wyjątkowych wnętrzach Sali Audytoryjnej ICE Kraków Congress Centre.

*Bilety na wydarzenie można kupić na stronie www.prestigemjm.com. *