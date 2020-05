Afera się nie kończy. Jessika zapowiada wyjaśnienia

Blogerki ewoluowały i teraz zajmują się tworzeniem marek odzieżowych. Trudno im się dziwić, bo na modzie się znają, mają swoich fanów i kontrakty reklamowe, czyli doskonałą sytuację do tworzenia własnego, modowego biznesu. Niestety nagłych uciech i koniec nagły, jak pisał Szekspir. Jessika Mercedes, która od kilku miesięcy prowadzi markę Veclaim, przekonała się, jak to jest, gdy zatai się pewne kluczowe informacje o swoich produktach.

Aferą Veclaim media społecznościowe żyją od kilku dni. Wyszło na jaw, że przy części ubrań tej marki zachowały się metki firmy Fruit of the Loom, bardzo dobrze znanej przed laty na polskich bazarkach. Ludzie poczuli się oszukani. Veclaim przeżywa teraz ogromny kryzys, zaogniony przez pierwsze oświadczenie Jessiki , która próbowała wyjaśnić, że Fruit of the Loom oferuje dobre jakości koszulki.

- Muszę go dopilnować od A do Z. Chcę wam pokazać, jak on się tworzył. Chcę, żebyście mnie zweryfikowały. Albo się wam to spodoba, albo nie. Albo to będziecie kupować, albo nie. Ja będę z wami szczera - powiedziała.