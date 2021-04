Jessica Simpson pokazała zdjęcie z rodziną. "Co stało się z jej ustami?"

Zobacz: Największe metamorfozy gwiazd

Dziś jest szczupła, co udowadniają jej zdjęcia na Instagramie. Ale najwidoczniej Simpson chciała zmienić coś jeszcze w swoim wyglądzie. Wystarczy jedno spojrzenie na jej świąteczne zdjęcie rodzinne, by się o tym przekonać. Internauci szybko zwrócili uwagę na jedną rzecz – dziwacznie wyglądające usta gwiazdy. "Co do k**wy stało się z jej ustami?", "Nie chcę być wredna, ale nie wyglądasz zbyt dobrze. Nie wiem, co zrobiłaś ze swoją twarzą", "Twoje usta wyglądają okropnie", "O mój boże, co się stało z jej twarzą?" "Jessica, twoja twarz. Dlaczego?" – napisali między innymi.