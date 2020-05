Jessica Simpson przeszła ogromną metamorfozę. Wygląda jak 15 lat temu

Przez lata Jessica Simpson była kojarzona z chudą jak przecinak Daisy Duke z filmu "Diukowie Hazzardu" (2005). Dziś znowu może się cieszyć taką figurą, choć powrót do formy po ciąży zajął jej znacznie więcej czasu niż fitcelebrytkom, które w kilka dni po porodzie wracają do treningów. Jessica swoje trzecie dziecko urodziła w lutym 2019 r. i po trudnej walce osiągnęła upragniony efekt. Aż trudno uwierzyć, że blondynka w sportowym stroju to ta sama osoba, co na zdjęciu powyżej.