Jessica Ziółek schudła 9 kg. Pokazała się w samej bieliźnie

Jessica Ziółek i obecny napastnik SCC Napoli, Arkadiusz Milik, są parą od prawie dziesięciu lat. Poznali się w... centrum handlowym, a przelotna znajomość, ku zaskoczeniu obojga, przerodziła się w poważne uczucie. Wybranka sportowca z wykształcenia jest dziennikarką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ale na co dzień nie jest związana z wyuczonym zawodem. Jej wielką pasją jest moda. Ziółek stworzyła własną markę sklepów z odzieżą, a swoje butiki ma w Warszawie i Neapolu. Zamiłowanie do tej branży widać w mediach społecznościowych partnerki Milika . Ale nie tylko stylizacjami chwali się w sieci Ziółek.

"Długo się zastanawiałam czy dodać ten post, ale postanowiłam się z wami podzielić moimi doświadczeniami. Jak wiecie od 6 tygodni trenuję, udało mi się zrzucić 9 kg, skóra stała się jędrna, brzuch i nogi wysmuklone!!! Jestem strasznie dumna z tego powodu!" - napisała dziękując Ewie Chodkowskiej za plan treningowy i motywację do ćwiczeń. Jessica Ziółek nie ukrywała, jak wiele siły do dalszych działań dodały jej widoczne efekty ćwiczeń i wyrzeczeń.

"To nie zbieg okoliczności, to nie przypadek!!! To odwaga i wiadomość dla mnie, że warto uwierzyć w swoje możliwości! Zaczęłam regularnie ćwiczyć, przyznaję mało jadłam, więcej białka, praktycznie w ogóle węglowodanów. Miałam bardzo dużo stresów w ostatnim czasie, to też wiele zmieniło... Odnalazłam w sobie siłę i wiem, że się nie poddam !!! Trzymajcie za mnie kciuki!" - poprosiła fanów, a ci nie szczędzili jej komplementów pod odważnym zdjęciem w prześwitującej bieliźnie, jakie zamieściła na Instagramie.