Jest córką Ewy Błaszczyk. Mówi, jak w dzieciństwie traktowali ją rodzice

Ewa Błaszczyk dodała: - Dziewczynki nigdy nie mają pretensji do nas, że wychodzimy. I dlatego ich nie oszukujemy. Mówimy, że idziemy do pracy, na przyjęcie, do kina. Tłumaczymy też, dlaczego nie mogą iść z nami i kiedy przyjdzie na to czas. Być może nie wszystko rozumieją, ale widzimy, że to działa. Są spokojne, gdy przestępujemy próg domu. Korczak (Janusz Korczak - przyp. red.) miał rację: "Nie ma dzieci, są ludzie".