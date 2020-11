Jest dumna z córki. "Nie ma już miejsca na dyplomację"

Tym razem jednak, w utworze Damięckiej, adresatem dosadnych słów jest nie tyle obóz władzy, co hejterzy artystki. "Proszę nie mów do mnie mała. Bo ci każę wypier…" - śpiewa do swoich krytyków. O komentarz do słów piosenki artystki "Fakt" postanowił zapytać jej matkę, Joannę Damięcka.