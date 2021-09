"Jest mi wstyd". Komentuje zachowanie polskich kibiców na meczu

- Lepiej niż on nie potrafię tego podsumować, jest mi wstyd, że zupełnie tracimy poczucie człowieczeństwa i nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Z góry idzie bardzo zły przykład, ale czy naprawdę jesteśmy aż tak bezrefleksyjni? Aż tak nieempatyczni? Naprawdę chcemy tych podziałów? Chcemy być złymi ludźmi? Może za rzadko zadajemy sobie pytanie, kim jesteśmy i jakie ma to konsekwencje - punktuje Boczarska.