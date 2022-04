Jest nagranie z urodzin Stevena Segala. Płaszczył się przed sojusznikami Putina

Sołowjow, który znany jest z produkowania na antenie Rossija 1 wyjątkowo podłych bredni (rzucił ostatnio klątwę na Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go diabłem), robił na imprezie za tłumacza. W sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy usłyszeć, co takiego Seagal wygadywał do wiernych sojuszników Putina. Dość powiedzieć, że jego słowa są żenujące.